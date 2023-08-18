Парогазовая установка увеличит мощность Жезказганской ТЭЦ

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ -16 августа в Жезказгане генеральный директор ТОО «Kazakhmys Energy» Темирлан Утегенов и аким области Улытау Берик Абдыгалиулы подписали меморандум о реализации проекта по строительству парогазовой установки (ПГУ) мощностью ≈ 100 МВт на площадке Жезказганской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».



Также в этот день Темирлан Утегенов подписал договоры о строительстве ПГУ и подготовке проектной документации установки с представителем «Sinohydro» в Казахстане Ли Тенгом, и с генеральным директором корпорации «Sepco» в Юго-Восточной и Центральной Азии Уангом Гуанжонгом.

Основным партнером по реализации данного проекта станет компания из КНР «Sinohydro Corporation Limited» (входящая в состав концерна Power China). Срок реализации этого проекта – 2023-26 годы.

Стоит отметить, что данный масштабный проект окажет положительный эффект на развитие региона в целом. Так, в период реализации и последующей эксплуатации объектов ПГУ создадутся новые рабочие места.

После начала эксплуатации установка будет обеспечивать покрытия дефицита электрической нагрузки Жезказганского энергоузла до 104 МВт, что добавит дополнительные маневренные мощности. Кроме того, внедрение проекта позволит осуществлять дополнительные поступления в бюджет области, а также расширит возможности по привлечению международных инвесторов.

Вместе с тем, предполагается, что ввод нового проекта положительно скажется на улучшение экологической ситуации при выработке дополнительных мощностей, поскольку сгорать будет природный газ.

Общая стоимость проекта составляет порядка 80 миллиардов тенге.