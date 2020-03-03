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Парня придавило кузовом автоприцепа в Павлодарской области

3 Марта 2020 12:02
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Парня придавило кузовом автоприцепа в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области автоприцепом придавило сельского парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мужчину придавило кузовом автоприцепа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Несчастный случай произошел во время разгрузки угля».

Утром второго марта в больницу с травмами госпитализирован сельчанин 1998 года рождения. Полицейскими установлено, что в этот день во дворе дома в селе Байет зоны города Экибастуза молодой человек разгружал уголь.
«При разгрузке, не соблюдая правила техники безопасности, его придавило кузовом автоприцепа», - добавили в департаменте.


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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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