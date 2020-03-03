Парня придавило кузовом автоприцепа в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области автоприцепом придавило сельского парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчину придавило кузовом автоприцепа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Несчастный случай произошел во время разгрузки угля».

Утром второго марта в больницу с травмами госпитализирован сельчанин 1998 года рождения. Полицейскими установлено, что в этот день во дворе дома в селе Байет зоны города Экибастуза молодой человек разгружал уголь.

«При разгрузке, не соблюдая правила техники безопасности, его придавило кузовом автоприцепа», - добавили в департаменте.