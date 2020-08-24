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Парня на электросамокате сбили в Алматы
24 Августа 2020 14:58
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АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Молодого парня на электросамокате сбили на пешеходном переходе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент, произошел на пересечении улиц Абая -Байтурсынова.
Видео сначала появилось в одном из пабликов социальной сетей Instagram .
Как показывает запись на видео после столкновения, молодой человек поднимается и уезжает.
Подробности ДТП в полиции обещали прокомментировать чуть позже.
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