Парня на электросамокате сбили в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Молодого парня на электросамокате сбили на пешеходном переходе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент, произошел на пересечении улиц Абая -Байтурсынова.

Видео сначала появилось в одном из пабликов социальной сетей Instagram .

Как показывает запись на видео после столкновения, молодой человек поднимается и уезжает.

Подробности ДТП в полиции обещали прокомментировать чуть позже.