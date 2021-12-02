+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Парня и девушку сбили в Семее

2 Декабря 2021 09:25
Поделиться:
Парня и девушку сбили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил парня и девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Новый способ донести информацию о вреде наркотиков придумали акмолинские наркополицейские
Ко дню Первого Президента наградили лучших актюбинских полицейских 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе Руководители ДП Карагандинской области посетили музей Первого Президента РК в Темиртау

В ДП ВКО сообщили, что инцидент произошел 1 декабря около 22:20 часов на пересечении улиц Кабанбай Батыра и Гетте.

«29-летний водитель автомобиля марки «Land Rover» допустил наезд на двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 20-летний пешеход от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончался на месте, а 16-летняя девушка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

Водитель задержан и водворен в ИВС. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 ч. 3, 347 УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #ДТП  
Поделиться:
Новости по теме
Новый способ донести информацию о вреде наркотиков придумали акмолинские наркополицейские
Ко дню Первого Президента наградили лучших актюбинских полицейских
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Руководители ДП Карагандинской области посетили музей Первого Президента РК в Темиртау
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
4 Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
5 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
6 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Читайте также
Юные лидеры ВКО приняли участие в конкурсе ко Дню Первого Президента
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив