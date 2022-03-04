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Парни VS девушки: кто больше зарабатывает в первый год после окончания вуза

Автор:  
Анеля Касымова
4 Марта 2022, 18:30
Парни VS девушки: кто больше зарабатывает в первый год после окончания вуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» провели гендерный анализ среди выпускников колледжей и вузов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атамекен» уже четыре года занимается рейтингом вузов, и у нас собралось очень много первичной информации по тому, как чувствуют себя в первый год после выпуска девушки и парни», - сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев на форуме по обсуждению потенциала девушек и женщин Казахстана в столице.

По его данным, девушки находят работу после окончания вузов быстрее. Время поиска работы занимает менее трех месяцев, у парней – чуть больше трех месяцев. Процент трудоустройства среди девушек составляет 77,9%, среди парней – 76%. Медианные средние заработные платы у выпускниц вузов ниже – 72 863 тенге против 77 500 тенге. Причем показатели ЕНТ у девушек выше – в среднем 79,5 баллов против 73,3.

В разрезе специальностей девушки лучше находят работу в образовании, здравоохранении. Чаще девушки, которые обучались профессиям в сельском хозяйстве, работают не по специальности. В секторе «бизнес и управление» - 77% трудоустройства у парней и 79% - у девушек. В журналистика и связях с общественностью – равные показатели – 77%.

Среди выпускников колледжей девушки также быстрее находят работу, при этом средняя заработная плата у них выше – 104 тысячи тенге против 72 тысяч .

Ранее сообщалось, в каких отраслях экономики Казахстана преобладают женщины.

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