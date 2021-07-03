РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан – Маулен Ашимбаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящий период политические реформы Главы государства будут продолжены в рамках реализации Указа Президента страны «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан. Таким мнением поделился председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня провели встречу с главами дипломатических миссий и международных организаций, работающих в Казахстане. Вместе с коллегами-сенаторами подробно рассказали иностранным дипломатам о законодательном обеспечении модернизационной повестки Президента страны и работе депутатского корпуса в целом.

    В предстоящий период политические реформы Главы государства будут продолжены в рамках реализации Указа Президента страны «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан. Это также стало предметом нашего обсуждения.

    Кроме того, на встрече посредством видеосвязи поздравил казахстанских послов, работающих за рубежом, с их профессиональным праздником - Днём дипломатической службы Республики Казахстан. Желаю всем отечественным дипломатам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в важной деятельности по защите и продвижению национальных интересов на международном уровне», - написал Маулен Ашимбаев.


    Напомним, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций.


    Теги:
    Правительство Сенат Правительство РК Парламент Реформы Токаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!