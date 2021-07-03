Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящий период политические реформы Главы государства будут продолжены в рамках реализации Указа Президента страны «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан. Таким мнением поделился председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня провели встречу с главами дипломатических миссий и международных организаций, работающих в Казахстане. Вместе с коллегами-сенаторами подробно рассказали иностранным дипломатам о законодательном обеспечении модернизационной повестки Президента страны и работе депутатского корпуса в целом.

В предстоящий период политические реформы Главы государства будут продолжены в рамках реализации Указа Президента страны «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан. Это также стало предметом нашего обсуждения.

Кроме того, на встрече посредством видеосвязи поздравил казахстанских послов, работающих за рубежом, с их профессиональным праздником - Днём дипломатической службы Республики Казахстан. Желаю всем отечественным дипломатам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в важной деятельности по защите и продвижению национальных интересов на международном уровне», - написал Маулен Ашимбаев.





Напомним, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций.