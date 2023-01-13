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Парламентские выборы в Туркменистане состоятся 26 марта

13 Января 2023, 21:07
Парламентские выборы в Туркменистане состоятся 26 марта

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - На 26 марта 2023 года назначены в Туркменистане выборы депутатов Меджлиса седьмого созыва. Соответствующее постановление приняла законодательная палата парламента Туркменистана, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Turkmenportal.

В этот же день в Туркменистане состоятся также выборы членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты пятого созыва, а также членов генгешей девятого созыва.

«Назначить выборы депутатов Меджлиса седьмого созыва, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты пятого созыва, членов генгешей девятого созыва на воскресенье, 26 марта 2023 года», – говорится в постановлении Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана.

На парламентских выборах, которые состоялись в Туркменистане в 2018 году, на 125 мест в Меджлисе претендовали 284 кандидата. 168 из них были выдвинуты от трёх политических партий – Демократической, Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии. Остальные 116 кандидатов баллотировались от групп граждан.

Фото: aa.com.tr


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