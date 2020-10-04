Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Парламентские выборы в Кыргызстане: явка избирателей составила 45,26%

Автор:  
Медет Ахметов
4 Октября 2020, 19:38
Парламентские выборы в Кыргызстане: явка избирателей составила 45,26%

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Явка избирателей по состоянию на 18:00 часов на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР составила 45,26% или 1 млн 594 тыс. 802 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Абдыжапар Бекматов.

Из них, со слов А.Бекматова, в Бишкеке – 44,83%, в Чуйской области – 44,39%, в Иссык-Кульской области – 40,39%, в Таласской области – 46,48%, в Нарыской области – 45,37%, в Джалал-Абадской области – 47,14%, в Ошской области – 46,58%, в Оше – 56,27%, в Баткенской области – 40,58%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

Центральная Азия   Выборы   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию