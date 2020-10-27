Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Парламентские выборы в Казахстане: создано 66 избирательных участков в 51 стране мира

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Октября 2020, 16:48
Парламентские выборы в Казахстане: создано 66 избирательных участков в 51 стране мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Констатин Петров рассказал об организации избирательных участков за рубежом к парламентским выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При представительствах Казахстана в иностранных государствах создано 66 избирательных участков в 51 стране мира. В их списки включаются все граждане, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта граждан республики. Все граждане, прибывающие в иностранные государства по частным приглашениям (служебные, деловые и туристические поездки), при их обращении в участковую избирательную комиссию, при наличии действительного паспорта также включаются в списки избирателей», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

По его словам, списки составляются на основе данных, предоставляемых руководителями названных представительств.

«Списки подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующему дню голосования. Министерству иностранных дел необходимо оказать содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами РК, для включения в списки избирателей наших граждан, находящихся за рубежом», - заключил представитель ЦИК.


Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность