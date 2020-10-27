Парламентские выборы в Казахстане: создано 66 избирательных участков в 51 стране мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Констатин Петров рассказал об организации избирательных участков за рубежом к парламентским выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При представительствах Казахстана в иностранных государствах создано 66 избирательных участков в 51 стране мира. В их списки включаются все граждане, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта граждан республики. Все граждане, прибывающие в иностранные государства по частным приглашениям (служебные, деловые и туристические поездки), при их обращении в участковую избирательную комиссию, при наличии действительного паспорта также включаются в списки избирателей», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

По его словам, списки составляются на основе данных, предоставляемых руководителями названных представительств.

«Списки подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующему дню голосования. Министерству иностранных дел необходимо оказать содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами РК, для включения в списки избирателей наших граждан, находящихся за рубежом», - заключил представитель ЦИК.