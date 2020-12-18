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Парламентские выборы в Казахстане: чем грозит давление на избирателей и комиссии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Декабря 2020, 18:40
Парламентские выборы в Казахстане: чем грозит давление на избирателей и комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев рассказал, куда обращаться с жалобой на давление со стороны работодателей касательно предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важный момент – как мы будем собирать информацию. У нас есть свои страницы, как на республиканском, так и на областном уровне. В основном мы работаем в Facebook, можно присылать сообщения туда напрямую. Мы не будем рассматривать их с фейковых аккаунтов, только от подлинных пользователей. Кроме того, практически на любом предприятии есть чат профсоюза и по линии профсоюза можно напрямую писать в эти чаты. У нас есть отдельный WhatsApp – горячая линия, которую мы использовали во время первой волны пандемии. В этот же чат мы можем принимать все реальные заявления. Мы будем учитывать их, анализировать. По итогам будем включать в свой отчет, и доводить информацию до тех или иных политических партий, в отношении которых данные материалы предоставляются», - сказал Нурлан Утешев на встрече с представителями партии «Nur Otan».

Он также рассказал, чем грозит давление на избирателей и комиссии во время предвыборной кампании.

«Грозит в первую очередь потерей лица во время предвыборной гонки. Любая информация от независимых наблюдателей относительно того, что происходит какое-то давление со стороны членов партии, каким-то образом попадающих под влияние – например, работодатель говорит своим подчиненным: давайте, голосуйте за эту партию. Мы видим и проводим анализ, как готовят наблюдателей в разных сетях. Мы видим, что в отдельных маленьких группах готовят наблюдателей чуть ли не на войну. Для нас это непонятно, потому что наблюдатель не может вообще каким-либо образом включаться в процесс. Он может только фиксировать его и направлять по сети вверх, чтобы это обобщать и в последующем в отчете отражать. Как в прошлом году рассказывала Айгуль Соловьева, наблюдатели запрыгивали на столы под предлогом, что им не видно. Они включали мощные автономные фонари, чтобы снять на видео и т.д.», - заключил он.

Заместитель руководителя центрального аппарата «Nur Otan» Арман Капесов заверил, что в этих случаях нарушителям грозит не только потеря репутации.

«Помимо репутационных рисков, предусмотрена также административная и уголовная ответственность в том случае, если действительно было оказано давление на избирателей, членов комиссий», - подчеркнул А. Капесов.

Напомним, ранее Федерация профсоюзов предупредила «Nur Otan» о недопустимости давления на избирателей.


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