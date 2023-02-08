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Парламентские выборы: свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан

8 Февраля 2023, 16:03
Парламентские выборы: свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для наблюдения за парламентскими выборами в страну приедут 332 наблюдателя: 30 долгосрочных и 300 краткосрочных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэн Мерфи поблагодарил МИД и ЦИК за сотрудничество в подготовке к данной миссии.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества в ближайшие недели. Как вам известно, в ОБСЕ входят 57 государств-участниц, все из которых, включая Казахстан, взяли на себя обязательства, связанные с демократическими процессами, правами человека и основными свободами. Каждый из членов организации взял на себя обязательство приглашать БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за избирательными процессами в своих странах. Что касается нашей Миссии, в нее входят 11 международных экспертов и 11 представителей от государств- участников. Остальная команда наблюдателей базируется здесь в Астане. Миссия открыла свой временный офис. 32 долгосрочных наблюдателя прибудут через неделю, 15 февраля. Затем их проинформирует основная группа наблюдателей перед развертыванием Миссии по всей стране в составе других групп наблюдателей. Группа будет наблюдать за выборным процессом на региональном уровне», - сказал Оуэн Мерфи.

Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ добавил, что в день выборов приглашены 300 краткосрочных наблюдателей. Они будут наблюдать за процедурой открытия бюллетеней, голосования, подсчета голосов и проведения итогов на избирательных участках по всей стране. В день выборов, по его словам, также присоединится парламентская ассамблея ОБСЕ для наблюдения.


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