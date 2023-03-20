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Парламентские выборы прошли в контексте реформ - заявление наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Марта 2023, 17:36
Парламентские выборы прошли в контексте реформ - заявление наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ сделала заявление о предварительных результатах выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досрочные парламентские выборы 2023 года прошли в контексте реформ, начатых с целью приблизить Казахстан к проведению выборов в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. Поправки в законодательство учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили возможности выбора для избирателей. Однако необходимы дальнейшие изменения в нормативно-правовой базе, чтобы обеспечить достаточную основу для проведения демократических выборов», - говорится в заявлении миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Ирен Хараламбидес проинформировала о том, что более 300 наблюдателей от миссии вчера работали по всей стране.

По ее словам, нормативно-правовая база РК претерпела ряд изменений с учетом предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Внесены изменения, расширен выбор для избирателей.

Ирен Хараламбидес считает, что необходимо продолжать вносить коррективы в нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить проведение демократических выборов.

«Мы стали свидетелями определенных положительных событий, но все еще много предстоит сделать. Это динамический процесс. Реформа - не то, что может быть быстро реализовано за один день. Это то, что требует реальных усилий и со стороны властей и со стороны граждан», - добавила Ирен Хараламбидес.

Глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рэйнхольд Лопатка добавил, что уровень конкурентной борьбы в рамках выборов значительно вырос, но тем не менее, все еще есть юридические и административные препоны.


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