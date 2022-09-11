Парламентские выборы проходят в Швеции
Члены Риксдага избираются по пропорциональной системе сроком на четыре года.
Территория Швеции делится на избирательные округа, за которыми закреплены 310 мандатов Риксдага. Остальные 39 мандатов являются «уравнивающими» и заполняются по общим результатам голосования по всей стране. Эти места распределяются между различными политическими партиями на национальном уровне, чтобы обеспечить их максимально точную репрезентативность.
Чтобы войти в парламент, партия должна набрать на парламентских выборах не менее 4% голосов избирателей. До нынешних выборов в парламенте были представлены следующие партии: Партия Центра - 31 место (8,61%); Христианские демократы - 22 места (6,32%);
- Либеральная партия - 20 мест (5,49%); Партия зеленых - 16 мест (4,41%); Умеренная коалиционная партия - 70 мест (19,84%); Социал-демократическая рабочая партия - 100 мест (28,26%); Шведские демократы - 62 места (17,53%); Левая партия - 28 мест (8,00%).
В текущих выборах левоцентристкой Социал-демократической рабочей партии премьер-министра Магдалены Андерссон противостоят консерваторы из Умеренной коалиционной партии, а также набирающее популярность движение «Шведские демократы».
Местные СМИ передают, что главные предвыборные дебаты в Швеции были сосредоточены на растущей инфляции, скачке цен на электроэнергию, а также вопросах климата, миграции и преступности.
Текущие опросы ставят социал-демократов на первое место с примерно 30%, за ними следуют Шведские демократы с примерно 20% и умеренные с 17%.
Фото: ru.sweden.se