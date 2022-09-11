Парламентские выборы проходят в Швеции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Швеции проходят парламентские выборы: граждане страны избирают 349 депутатов однопалатного Риксдага, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Члены Риксдага избираются по пропорциональной системе сроком на четыре года.

Территория Швеции делится на избирательные округа, за которыми закреплены 310 мандатов Риксдага. Остальные 39 мандатов являются «уравнивающими» и заполняются по общим результатам голосования по всей стране. Эти места распределяются между различными политическими партиями на национальном уровне, чтобы обеспечить их максимально точную репрезентативность.

Чтобы войти в парламент, партия должна набрать на парламентских выборах не менее 4% голосов избирателей. До нынешних выборов в парламенте были представлены следующие партии: Партия Центра - 31 место (8,61%); Христианские демократы - 22 места (6,32%);

- Либеральная партия - 20 мест (5,49%); Партия зеленых - 16 мест (4,41%); Умеренная коалиционная партия - 70 мест (19,84%); Социал-демократическая рабочая партия - 100 мест (28,26%); Шведские демократы - 62 места (17,53%); Левая партия - 28 мест (8,00%).

В текущих выборах левоцентристкой Социал-демократической рабочей партии премьер-министра Магдалены Андерссон противостоят консерваторы из Умеренной коалиционной партии, а также набирающее популярность движение «Шведские демократы».

Местные СМИ передают, что главные предвыборные дебаты в Швеции были сосредоточены на растущей инфляции, скачке цен на электроэнергию, а также вопросах климата, миграции и преступности.

Текущие опросы ставят социал-демократов на первое место с примерно 30%, за ними следуют Шведские демократы с примерно 20% и умеренные с 17%.









Фото: ru.sweden.se



















