Парламентские выборы придали новый импульс укреплению демократии - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин отметил роль парламентских выборов, прошедших в январе этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очередные парламентские выборы, прошедшие в январе этого года, придали новый импульс дальнейшему укреплению демократии, усилению общественного сотрудничества и политической модернизации страны. В результате этих выборов состав Мажилиса обновился на 70%, это очень большой показатель. Вместе с тем, новый состав пополнился людьми, имеющими знания и квалификацию во всех отраслях», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.

Он также отметил, что еще одной особенностью, ранее отсутствовавшей в работе Мажилиса, стало новое направление - избрание председателей и секретарей нескольких комитетов от парламентской оппозиции.

«Депутаты всех фракций, представленных в Мажилисе, а также от Ассамблеи народа Казахстана, работают совместно с первых дней. Все усилия, знания, опыт и политическая ответственность были направлены на реализацию стратегических инициатив Елбасы, а также задач, поставленных Президентом на открытии сессии. Все это позволило обеспечить устойчивое развитие страны, обеспечить качество жизни нашего народа», - заявил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса добавил, что в ходе прошедшей сессии было проведено 3 совместных заседания палат Парламента, 23 пленарных заседании Мажилиса и 21 пленарное заседание Сената.

На начало сессии на рассмотрении обеих палат Парламента находилось 104 законопроекта. На сегодняшний день из них принято 63 законопроекта, а 58 подписаны Президентом и вступили в силу.