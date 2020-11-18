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Парламентские выборы: какими правами обладает избиратель

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Ноября 2020, 11:58
Парламентские выборы: какими правами обладает избиратель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя аппарата акима Нур-Султана Жусуп Жумагулов рассказал о правах избирателей в преддверии парламентских выборов и выборов депутатов маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В список включаются граждане РК, обладающие активным избирательным правом, достигшие 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка. Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки избирателей только на основании поданного ими письменного заявления в местный исполнительный орган», - сказал Жусуп Жумагулов на брифинге в акимате.

В случае, если избирателю не позже, чем за 30 дней до выборов, то есть не позднее 10 декабря, стало известно о том, что он не будет иметь возможности прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

«При этом, МИО организует исключение его из списков избирателей по месту регистрации и включения его в список избирателей, где он планирует проголосовать. Хочу напомнить, что гражданин может быть включен только в один список избирателей. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список избирателей или исключение из списка, а также допущенные в списках неточности», - заключил спикер.

Ранее об основных правилах голосования рассказала председатель городской избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова.


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