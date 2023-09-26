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    18:26, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан

    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Парламентская делегация Вьетнама во главе с первым заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динем посетит Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - 25-28 сентября 2023 года в Казахстан состоится визит парламентской делегации во главе с членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, первым заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динем, - сообщил Айбек Смадияров.

    По его словам, в ходе визита планируется проведение двусторонних встреч с председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым, председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым, заместителем Премьер-Министра РК Сериком Жумангариным, заместителем акима города Алматы Арманом Кырыкбаевым и председателем Агентства по противодействию коррупции РК Асхатом Жумагали.

    Теги:
    Вьетнам Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство
    Автор
    Серик Сабеков
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