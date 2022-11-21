Парламентская Ассамблея ТЮРКПА дала положительную оценку Президентским выборам

21 Ноября 2022, 15:34

21 Ноября 2022, 15:34

Парламентская Ассамблея ТЮРКПА дала положительную оценку Президентским выборам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Миссии Парламентской ассамблеи Тюркоязычных стран, член Великого национального собрания Турции Ербол Кая подтвердил, что выборы Президента РК проходили согласно принципам справедливости и международным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время выборов мы видели, что выборы проводились согласно международным стандартам и документам. В 2022 году 5 июня проводился референдум. Были внесены изменения в статью 33 Конституции РК. Затем были объявлены результаты референдума, согласно которым Президент избирается на семь лет. Наша делегация начала свою работу по наблюдению внеочередных выборов Президента 17 ноября. В рамках программы наблюдения за выборами председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов – со всеми с ними мы провели встречи. В ходе данных встреч мы наблюдали за подготовкой к выборам и получили информацию о выборах, получили возможность поговорить с кандидатами в Президенты. Мы ознакомились с программами кандидатов, их предвыборными программами. Во время встреч мы получили информацию о работе предвыборной кампании. Наша делегация 20 ноября была в нескольких избирательных участках Алматы и Астаны», - сказал журналистам глава Миссии Парламентской Ассамблеи ТЮРКПА.

Он отметил, что ТЮРКПА наблюдал за выборным процессом с момента открытия избирательных участков до начала подсчета голосов.

«Во время выборов были на избирательных участках, разговаривали с местными наблюдателями. Также Центральная избирательная комиссия в день выборов предоставляла нам обновленную информацию о выборах. Во время выборов все проходило тихо. Мы даем положительную оценку ходу выборов Президента РК. Наша делегация наблюдала и видела, что выборы прошли на высоком, профессиональном уровне. Мы видели, что все органы были готовы к выборам. Также были предоставлены все условия для лиц с ограниченными возможностями, мы даем положительную оценку. Согласно данным ЦИК явка 69,43 %. Касым-Жомарт Токаев на выборах победил с 81,31 % голосами избирателей. Мы подтверждаем, что выборы проходили согласно национальному законодательству и международным стандартам проведения выборов», - отметил Ербол Кая.

В качестве представителей ТЮРКПА он выразил благодарность за то, что казахстанская сторона организовала и всячески помогала нашей делегации.

«Мы хотим подтвердить, что выборы проходили согласно принципам справедливости и международным стандартам. Мы хотим поздравить Касым-Жомарта Токаев с избранием на пост Президента», - добавил он.