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Парламентарии предлагают менять статус населенных пунктов решениями областных властей

7 Февраля 2020 18:56
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Парламентарии предлагают менять статус населенных пунктов решениями областных властей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Парламента предлагают расширить компетенцию областных властей по изменению статуса населенных пунктов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Тарас Хитуов, представляя разработанный парламентариями проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования административно-территориального устройства регионов» на заседании междведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действующие категории административно-территориального деления страны не в полной мере отображают текущий статус отдельных населенных пунктов. В законодательстве отсутствует норма по переводу статуса города районного значения на сельские населенные пункты. На сегодня существует 14 городов районного значения, не соответствующих статусу города по численности населения. Действующим Законом РК «Об административно-территориальном делении Республики Казахстан» определено, что к городам районного значения относятся населенные пункты численностью не менее 10 тысяч человек. В связи с сокращением численности жителей, в этих городах районного значения возникает необходимость изменения их статуса. Поэтому требуется четкий механизм по определению изменения статуса города районного значения», – сказал Т. Хитуов.

Мажилисмен также отметил, что, в соответствии с вышеназванным законом, регионом является часть территории республики, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. Сельский округ, согласно данному закону, также является регионом. Сегодня по республике 532 сельских округа состоят из одного населенного пункта, что может привести к их оптимизации. В связи с этим, был инициирован законопроект, который предусматривает внесение поправок в Закон «Об административно-территориальном делении Республики Казахстан» по наделению областных представительных и исполнительных органов компетенцией по отнесению населенных пунктов к категории сел; внесение уточнений о том, что «регионом является часть территории, включающая один и (или) несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики; внесение дополнения о том, что «сельским округом является регион, который включает в себя один и (или) более населенных пунктов».


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Ключевые слова: Мажилис,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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