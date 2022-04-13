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Парламентарии Казахстана и России встретились в Астрахани

13 Апреля 2022, 12:20
Парламентарии Казахстана и России встретились в Астрахани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Астрахани под председательством Первого заместителя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрея Яцкина и заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскара Шакирова состоялось очередное заседание комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания были рассмотрены состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия в рамках достигнутых казахстанско-российских договоренностей, в частности в сфере приграничного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения, образования и экологии.

С казахстанской стороны в заседании приняли участие сенаторы Бейбит Исабаев, Ахылбек Куришбаев, Нуржан Нурсипатов, Ерик Султанов, Сергей Карплюк.

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