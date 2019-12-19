+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили работу пограничных пунктов пропуска

19 Декабря 2019 17:07
Поделиться:
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили работу пограничных пунктов пропуска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК выехали в Жамбылскую область и ознакомились с инфраструктурой автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме

Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу
Об изменениях в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской  границе рассказал Бейбут Атамкулов Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек Узбекистан сократил время пересечения госграницы

По итогам посещения пунктов пропуска в поселке Кордай состоялось совместное заседание депутатов Мажилиса и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко отметил важность социально-экономической направленности рассматриваемого вопроса, обратив внимание на высказываемые замечания граждан как нашей страны, так и соседнего Кыргызстана. Люди сетуют на еще имеющиеся случаи длинных очередей на пограничных пунктах пропуска, особенно в летний период. Имеются факты медленного таможенного оформления и пограничного контроля, коррупционных проявлений, контрабандной продукции, недостаточности имеющейся инфраструктуры.

С докладами выступили заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы РК Дархан Дильманов, представители казахстанских министерств индустрии и инфраструктурного развития, финансов, а таже акимата Жамбылской области и госорганов кыргызской стороны.

В выступлениях, в частности, с казахстанской стороны дана развернутая информация об основных направлениях работы ведомств в области обеспечения деятельности автомобильных пунктов пропуска на границе. Обозначены также задачи, которые предстоит решать центральным государственным и местным исполнительным органам согласно Протоколу с поправками в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через госграницу от 25 декабря 2003 года.

В ходе заседания депутаты обеих стран обсудили вопросы совершенствования законодательства по развитию приграничного сотрудничества.

Подводя итоги заседания, вице-спикер Мажилиса В. Божко подчеркнул необходимость совместных скоординированных действий с кыргызской стороной с учетом итогов прошедшего 27 ноября этого года государственного визита Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Особенно важным, сказано на заседании, видится реализация межправительственного Соглашения по строительству моста через реку Чу между пунктами пропуска «Карасу» (Казахстан) – «Ак-Тилек» (Кыргызстан), а также возобновление функционирования пункта пропуска «Бесагаш – автодорожный» (Казахстан) и «Кичи-Капка - автодорожный» (Кыргызстан), а также увеличения сроков режима работы пункта пропуска «Кеген – автодорожный» (Казахстан) и «Каркыра-автодорожный» (Кыргызстан).

В этой связи вице-спикер Мажилиса предложил продолжить практику совместных встреч парламентариев обеих стран по повышению эффективности деятельности пограничных пунктов пропуска и удобства для граждан двух стран при прохождении границы и держать на депутатском контроле решение проблемных вопросов.

Организованное Комитетом Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности мероприятие состоялось с участием депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в рамках совместной договоренности о посещении пунктов пропуска.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, Кыргызстан, Латиница,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив