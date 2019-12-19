Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили работу пограничных пунктов пропуска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК выехали в Жамбылскую область и ознакомились с инфраструктурой автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По итогам посещения пунктов пропуска в поселке Кордай состоялось совместное заседание депутатов Мажилиса и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко отметил важность социально-экономической направленности рассматриваемого вопроса, обратив внимание на высказываемые замечания граждан как нашей страны, так и соседнего Кыргызстана. Люди сетуют на еще имеющиеся случаи длинных очередей на пограничных пунктах пропуска, особенно в летний период. Имеются факты медленного таможенного оформления и пограничного контроля, коррупционных проявлений, контрабандной продукции, недостаточности имеющейся инфраструктуры.

С докладами выступили заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы РК Дархан Дильманов, представители казахстанских министерств индустрии и инфраструктурного развития, финансов, а таже акимата Жамбылской области и госорганов кыргызской стороны.

В выступлениях, в частности, с казахстанской стороны дана развернутая информация об основных направлениях работы ведомств в области обеспечения деятельности автомобильных пунктов пропуска на границе. Обозначены также задачи, которые предстоит решать центральным государственным и местным исполнительным органам согласно Протоколу с поправками в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через госграницу от 25 декабря 2003 года.

В ходе заседания депутаты обеих стран обсудили вопросы совершенствования законодательства по развитию приграничного сотрудничества.

Подводя итоги заседания, вице-спикер Мажилиса В. Божко подчеркнул необходимость совместных скоординированных действий с кыргызской стороной с учетом итогов прошедшего 27 ноября этого года государственного визита Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Особенно важным, сказано на заседании, видится реализация межправительственного Соглашения по строительству моста через реку Чу между пунктами пропуска «Карасу» (Казахстан) – «Ак-Тилек» (Кыргызстан), а также возобновление функционирования пункта пропуска «Бесагаш – автодорожный» (Казахстан) и «Кичи-Капка - автодорожный» (Кыргызстан), а также увеличения сроков режима работы пункта пропуска «Кеген – автодорожный» (Казахстан) и «Каркыра-автодорожный» (Кыргызстан).

В этой связи вице-спикер Мажилиса предложил продолжить практику совместных встреч парламентариев обеих стран по повышению эффективности деятельности пограничных пунктов пропуска и удобства для граждан двух стран при прохождении границы и держать на депутатском контроле решение проблемных вопросов.

Организованное Комитетом Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности мероприятие состоялось с участием депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в рамках совместной договоренности о посещении пунктов пропуска.







