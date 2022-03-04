Парламентарии Казахстана и Испании обменялись мнениями о ситуации в Украине

МАДРИД-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанско-испанская группа межпарламентского сотрудничества провела консультации в онлайн-формате, в ходе которых парламентарии двух стран «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонних отношений и межпарламентских связей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Качественному диалогу и конструктивному обмену мнениями способствовал солидный состав участников.

Так, казахстанскую сторону представляли сопредседатель Группы сотрудничества, глава комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента Альберт Рау, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан и председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.

Испанскую делегацию возглавил сопредседатель Группы, председатель комитета по внешним вопросам Сената Антонио Гутьеррес Лимонес. В нее вошли вице-председатели комитета Мария Монсеррат и Давид Муньос, а также ряд других парламентариев, представляющих различные политические партии.

Стороны подчеркнули, что консультации приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений и отметили, что Договор о стратегическом партнерстве, подписанный 2 июля 2009 г. является основой «прекрасного уровня» динамично развивающегося политического и торгово-экономического сотрудничества.

Несмотря на пандемию, оно носило весьма интенсивный характер и в прошлом году. Состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в Нур-Султане, официальный визит заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Испанию, а также очередные заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета в Мадриде.

Было особо отмечено, что важное место в казахстанско-испанском диалоге занимают межпарламентские контакты. В 2021 г. состоялись встречи председателей Мажилиса Парламента РК и Конгресса депутатов Испании в Вене, – министра иностранных дел РК со спикером Сената Испании, а также консультации на уровне комитетов по международным отношениям нижних палат парламентов в Мадриде. Сформирована представительная группа межпарламентского сотрудничества.

Стороны констатировали, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество является локомотивом двусторонних отношений между нашими странами. Оно успешно развивается в военно-транспортной, железнодорожной, агропромышленной и горнорудной сфере, здравоохранении, секторе переработки отходов, логистике и т.д. Большие перспективы имеются в сфере возобновляемой энергетики и инфраструктуры.

Депутаты и сенаторы обсудили внутриполитическую ситуацию и законотворческую деятельность парламентов обеих стран. Как подчеркнул А. Гутиеррес, было важно услышать из первых уст точку зрения казахстанских коллег на январские события в Казахстане, принимая во внимание, что в ряде публикаций они получили предвзятую оценку.

А. Куспан отметила, что предстоит проделать глубокий анализ и извлечь соответствующие уроки из этих событий, в ходе которых, к сожалению, пострадали невинные люди. Компетентные органы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности организаторов вооруженных беспорядков и мародеров. Эта работа осуществляется в рамках закона, находится под надзором Генеральной прокуратуры и личным контролем Президента.

Испанские парламентарии дали высокую оценку трем пакетам политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и интересовались дальнейшими шагами в сфере политической модернизации в русле строительства «Нового Казахстана».

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине. А .Куспан подчеркнула, что Казахстан выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта за столом переговоров и, в случае необходимости, готов оказать для этого всяческое содействие.

М. Монсеррат отметила значимость дальнейшего развития сотрудничества между Испанией и РК в сфере культуры, а также продвижения работы Института Сервантеса в Казахстане. В ходе консультаций был также отмечен позитивный характер сотрудничества и перспективы взаимной поддержки в рамках различных парламентских ассамблей.

Достигнута договоренность о проведении следующей встречи в традиционном формате, с целью дальнейшего укрепления межпарламентского диалога.

Во встрече также приняли участие посол Казахстана в Испании Константин Жигалов и посол Испании в РК Хорхе Урбиола.

В завершение консультаций К. Жигалов вручил А. Гутьерресу юбилейную медаль «30 лет независимости Казахстана» за его вклад в развитие казахстанско-испанского сотрудничества.