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Парламент завершил вторую сессию VII созыва
30 Июня 2022 11:13

Парламент завершил вторую сессию VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат и Мажилис Парламента завершили вторую сессию VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги второй сессии VII созыва.

«Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги второй сессии Парламента РК VII созыва. Ключевые стратегические приоритеты текущей сессии были определены Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана», - сказал Е. Кошанов.

Председатель Мажилиса заявил, что прошедший период парламентской деятельности был насыщен знаковыми событиями и важными решениями.

«В Палатах Парламента проведено четыре совместных заседания. В Мажилисе проведено 42 пленарных заседания, на которых рассмотрен 271 вопрос. Состоялось 42 пленарных заседания Сената, на которых рассмотрено 148 вопросов. В ходе текущей сессии в работе обеих палат рассмотрено 127 законопроектов, из них 78 одобрили. В настоящее время 66 законов, принятых Парламентом, подписаны Президентом и вступили в силу», - сообщил Ерлан Кошанов.

Во время совместного заседания палат Парламент поддержал предложение Главы государства о направлении военных Казахстана для участия в миссиях ООН. Соответствующее предложение озвучил министр обороны Руслан Жаксылыков.

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Автор:
Корреспондент

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