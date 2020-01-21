Парламент Узбекистана утвердил нового премьер-министра страны

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Парламент Узбекистана утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На состоявшемся сегодня совместном заседании законодательной палаты и сената Олий Мажлиса президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил на рассмотрение Олий Мажлиса кандидатуру Абдуллы Арипова на должность премьер-министра РУ.





В тайном голосовании за кандидатуру А.Арипова проголосовали 148 депутатов законодательной палаты, 1 – нейтрально и 1- воздержался. Из числа сенаторов А.Арипова поддержали 94 сенаторов и трое воздержались.