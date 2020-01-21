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Парламент Узбекистана утвердил нового премьер-министра страны
21 Января 2020 19:11
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Парламент Узбекистана утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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На состоявшемся сегодня совместном заседании законодательной палаты и сената Олий Мажлиса президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил на рассмотрение Олий Мажлиса кандидатуру Абдуллы Арипова на должность премьер-министра РУ.
В тайном голосовании за кандидатуру А.Арипова проголосовали 148 депутатов законодательной палаты, 1 – нейтрально и 1- воздержался. Из числа сенаторов А.Арипова поддержали 94 сенаторов и трое воздержались.Фото пресс-службы президента РУ
Ключевые слова: Узбекистан,
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