Парламент РК утвердил отчет Правительства по бюджету за 2023 год

Парламент РК утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

На совместном заседании присутствовали 49 сенаторов, из них 48 поддержали отчет о бюджете, один человек воздержался. Из 94 мажилисменов 73 поддержали документ, 7 воздержались, 14 проголосовали против.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии Respublika Айдарбек Ходжаназаров отметил, что на прошлом обсуждении отчета Правительства и ВАП депутатами было высказано множество критических замечаний.

- Если рассматривать критику в обсуждении бюджета за последнее десятилетие, то все сходится к одним и тем же проблемам — это дефицит бюджета, неэффективное расходование бюджета, нехватка денег на социально-экономические проекты и многое другое. Есть ли гарантия, что указанные проблемы не повторятся в следующем году? Поэтому мы решили, что необходимо рассмотреть вопрос немного шире. Очевидно, что корень проблемы не в бюджете, а в силе экономики, наполняющей казну, - утверждает депутат.

В своем выступлении он обозначил несколько важных направлений.

Первое - большие потери бюджета от множества необоснованных налоговых льгот. По словам депутата, в 2022 году сумма потерь бюджета от налоговых льгот составила 9,5 трлн тенге.

Второе - несовершенство таможенного и налогового администрирования.

- Несмотря на неоднократные поручения Президента не удалось выровнять ситуацию с расхождениями в таможенных данных экспорта и импорта с Китаем. Согласно отчету ВАП, мы недополучаем сотни миллиардов тенге таможенных поступлений, - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Следующий важный аспект, по его словам, - уменьшение теневой экономики, уровень которой составляет около 20% или 19,5 трлн тенге.

- Это равно целому одногодичному республиканскому бюджету. Поэтому в улучшении мер администрирования и их цифровизации все еще содержится огромный резерв. Над этим и надо усиленно работать, - считает депутат.

Кроме того, он отметил, что огромный резерв бюджета содержится в налогообложении игорного бизнеса.

- С момента принятия Налогового кодекса в 2017 году ставки налога на игорный бизнес не менялись. Хотя при этом объем услуг по организации азартных игр и заключению пари вырос с 15,5 млрд до 553,6 млрд в 2022 году, то есть произошел рост более 35 раз. Низкие ставки налога и стали одной из причин широкого распространения трагедии национального масштаба как лудомания, - сообщил депутат.

А. Ходжаназаров заявил, что в условиях ограниченности бюджетных ресурсов существует несколько стратегий развития. Это приоритизация ключевых отраслей, оптимизация неэффективных бюджетных расходов и поддержка бизнеса.