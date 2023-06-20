Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парламент утвердил отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Против утверждения отчета выступили депутаты от Общенационально социал-демократической партии и демократической партии «Ак жол».

За утверждение отчета проголосовали все 50 депутатов Сената, присутствовавших на совместном заседании Палат Парламента. Из 93 депутатов Мажилиса за утверждение документа проголосовали 80, воздержались 3, против выступили 10 депутатов.

Ранее, озвучивая отчет Правительства, заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев пообещал уменьшить изъятия из Национального фонда страны. «В целях продолжения политики сбережения средств Нацфонда продолжится уменьшение изъятий в республиканский бюджет. Совместно с Национальным Банком будет принята мера по увеличению его инвестиционной доходности», - сказал Ерулан Жамаубаев.

А Высшая аудиторская палата разработала 29 рекомендаций для государственных органов. «По всем системным проблемам нами выработано 29 рекомендаций, которые, надеемся, найдут свое отражение в законодательстве. Полагаем, что предлагаемые меры позволят повысить эффективность использования государственных ресурсов и государственного управления в целом. А также на практике реализовать формулу Главы государства «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство», - сказала глава ВАП Наталья Годунова.