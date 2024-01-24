Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Ожидается, что в ближайшие дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подпишет ратификационный документ.

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после начала российской агрессии против Украины.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс.

Германия и США приветствуют решение парламента Турции о вступлении в НАТО, — комментирует подписание Анадолу.

— США приветствуют итоги голосования парламента Турции по одобрению заявки Швеции на вступление в НАТО, — сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан прокомментировал новость о решении парламента Турции относительно вступлении Швеции в НАТО.

Советник Белого дома по национальной безопасности Салливан написал в социальной сети X о голосовании Великого национального собрания Турции (ВНСТ) по вопросу вступления Швеции в НАТО.

В своей публикации Салливан отметил: «Мы приветствуем итоги голосования турецкого парламента, одобрившего заявку Швеции на вступление в НАТО. Это был одним из приоритетных вопросов для президента Байдена».

Джейк Салливан заявил, что НАТО с участием Швеции в качестве сильного и способного партнера по обороне станет сильнее, а Североатлантический альянс будет более безопасным.

Германия выразила удовлетворение принятием законопроекта о вступлении Швеции в НАТО в Великом национальном собрании Турции.

Канцлер Олаф Шольц в своем сообщении в социальной сети X подчеркнул, что решение парламента одобрить вступление Швеции в НАТО является важным и правильным. «Это решение укрепляет наш альянс. Мы надеемся, что Швеция сможет официально присоединиться к Атлантическому альянсу очень скоро», — отметил канцлер.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт в письменном заявлении подчеркнул, что правительство Германии приветствует решение турецкого парламента одобрить членство Швеции в НАТО.

Хебестрейт заявил, что, предстоящее вступление Швеции еще больше укрепит альянс НАТО в целом.