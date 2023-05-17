Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Парламент Турции обновился на 63,49%

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 21:44
Парламент Турции обновился на 63,49% Фото: Агентство «Анадолу»

АНКАРА. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным результатам выборов 14 мая, в парламент Турции 28-го созыва вошли сотни новых имен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Из 600 депутатов 335 получат мандаты впервые. В парламент также войдут 46 бывших избранников народа, заседавших в парламенте периода до 27-го созыва.

Тем самым, в новом парламенте будет заседать 381 законодатель, не представленный в предыдущем составе высшего законодательного органа.

Из числа депутатов 27-го созыва переизбраны лишь 219 человек. То есть состав парламента обновился на 63,49 процента.

Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.


Выборы   Турция   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане