Парламент Сербии отклонил вотум недоверия правительству

Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов отклонили резолюцию о вынесении вотума недоверия правительству страны во главе с Джуро Мацутом, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Против утверждения документа проголосовали 135 депутатов. Инициативу поддержали 40 парламентариев, еще один воздержался.

Народная скупщина является однопалатным парламентом Сербии.

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Напомним, в мае этого года беспорядки вспыхнули в Белграде, где проходил митинг протестующих студентов.







