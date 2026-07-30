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    Парламент Сербии отклонил вотум недоверия правительству

    Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов отклонили резолюцию о вынесении вотума недоверия правительству страны во главе с Джуро Мацутом, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Парламент Сербии отклонил вотум недоверия правительству
    Фото: srbija.gov

    Против утверждения документа проголосовали 135 депутатов. Инициативу поддержали 40 парламентариев, еще один воздержался.

    Народная скупщина является однопалатным парламентом Сербии.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, в мае этого года беспорядки вспыхнули в Белграде, где проходил митинг протестующих студентов.




    Парламент Сербия Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор