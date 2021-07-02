Парламент с вниманием относится к рекомендациям международных организаций – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализуемые по инициативе Главы государства реформы ведут к качественным изменениям политической системы и имеют долгосрочный характер. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Сената напомнил, что Главой государства подписан Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

«В соответствии с этим Указом мы будем принимать в предстоящий период очень важные законы. В частности, речь идет о законах, направленных на защиту прав лиц с инвалидностью, на создание механизмов по пресечению любых форм дискриминации в отношении женщин, механизмов в сфере защиты прав граждан в области уголовного правосудия, предупреждения пыток и жесткого обращения. Также будет уделяться особое внимание вопросам модернизации судебно-правоохранительной системы и искоренению коррупции», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, реализуемые по инициативе Главы государства реформы ведут к качественным изменениям политической системы и имеют долгосрочный характер.

В завершение Маулен Ашимбаев отметил заинтересованность Сената в развитии международного сотрудничества и обмене опытом в сфере проведения модернизационных реформ.

«В Парламенте мы с вниманием относимся к рекомендациям международных организаций, зарубежных политиков и экспертов, касающихся проводимых в нашей стране преобразований. Принимаемые нами законы в значительной степени учитывают такие рекомендации. Мы открыты к сотрудничеству и заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Парламентами других стран», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Модератором встречи стал вице-спикер Сената Нурлан Абдиров. В ходе мероприятия также выступили сенаторы Владимир Волков, Даурен Адильбеков и Динар Нукетаева.

Напомним, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций.