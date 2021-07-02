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    16:17, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Парламент с вниманием относится к рекомендациям международных организаций – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализуемые по инициативе Главы государства реформы ведут к качественным изменениям политической системы и имеют долгосрочный характер. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Сената напомнил, что Главой государства подписан Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

    «В соответствии с этим Указом мы будем принимать в предстоящий период очень важные законы. В частности, речь идет о законах, направленных на защиту прав лиц с инвалидностью, на создание механизмов по пресечению любых форм дискриминации в отношении женщин, механизмов в сфере защиты прав граждан в области уголовного правосудия, предупреждения пыток и жесткого обращения. Также будет уделяться особое внимание вопросам модернизации судебно-правоохранительной системы и искоренению коррупции», - сказал Маулен Ашимбаев.

    По его словам, реализуемые по инициативе Главы государства реформы ведут к качественным изменениям политической системы и имеют долгосрочный характер.

    В завершение Маулен Ашимбаев отметил заинтересованность Сената в развитии международного сотрудничества и обмене опытом в сфере проведения модернизационных реформ.

    «В Парламенте мы с вниманием относимся к рекомендациям международных организаций, зарубежных политиков и экспертов, касающихся проводимых в нашей стране преобразований. Принимаемые нами законы в значительной степени учитывают такие рекомендации. Мы открыты к сотрудничеству и заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Парламентами других стран», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Модератором встречи стал вице-спикер Сената Нурлан Абдиров. В ходе мероприятия также выступили сенаторы Владимир Волков, Даурен Адильбеков и Динар Нукетаева.

    Напомним, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций.


    Теги:
    Правительство Сенат Правительство РК Парламент Реформы Токаева Политика
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