Парламент РК утвердил отчет Правительства по бюджету за 2025 год

Парламент утвердил отчеты Правительства РК и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе совместного заседания палат Парламента с докладом выступил министр финансов Мади Такиев. По его словам, по итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%, увеличение внутреннего валового продукта составило 14,7 млрд долларов США.

Инфляция составила 12,3%, среднемесячная заработная плата достигла 442 тыс. тенге, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,6%.

Государственный долг составил 22,8% к ВВП, или 36,4 трлн тенге.

Активы Национального фонда на конец 2025 года достигли 73,8 млрд долларов.

В рамках программы «Нацфонд – детям» в 2026 году каждому ребенку начислено по 130,71 доллара, а общая сумма начислений за три года составила 370,56 доллара.

Доходы республиканского бюджета, как отметил министр, исполнены на 99% и составили 21,4 трлн тенге, из которых собственные доходы без учета трансфертов - 15,3 трлн тенге.

Налоговые поступления выросли на 17,5%, или на 2,2 трлн тенге, благодаря росту экономики, увеличению сборов по корпоративному подоходному налогу и НДС, а также повышению эффективности налогового администрирования.

Расходы бюджета также исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге. На социальную сферу направлено 9,3 трлн тенге, в том числе 5,9 трлн тенге - на пенсии и пособия, 2,1 трлн тенге - на систему обязательного социального медицинского страхования. На поддержку регионов выделено 7,7 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2026 года доходы государственного бюджета исполнены с превышением плана. В бюджет поступило свыше 11,4 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.