Парламент РК принял поправки в законодательство о дипломатической службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламент РК принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, внесенными в данный законопроект Сенатом.

В заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса отмечено, что внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан изменения не меняют концепцию и предусматривают снижение стажа работы в органах дипломатической службы, необходимого для отнесения к категории ветеранов дипломатической службы, с 15 до 10 лет.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».

Ранее в ходе обсуждения проекта закона депутаты Сената внесли ряд предложений и поправок в проект закона. Это срок действия специального мандата на назначение ветерана дипслужбы. Он сокращается с 15 до 10 лет. А с 1 января 2022 года вводятся специальные выплаты по нему.

Также депутаты исключили из законопроекта право использовать дипломатическую почту в личных целях членами семьи дипломатов. Это связано с тем, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатическая почта должна содержать дипломатические документы и предметы для служебного пользования.



