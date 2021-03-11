Парламент РК одобрил законопроекты по модернизации судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат одобрил проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июля текущего года вступит в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. Как рассказал депутат Сената Владимир Волков, Указом Главы государства от 26 января 2021 года уже создан 21 специализированный межрайонный административный суд. Определен штат судей в количестве 179 единиц. 350 судей проходят переобучение в Академии правосудия.

«Вместе с тем установленная Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» структура Верховного суда и областных судов для выполнения задач административного процедурно-процессуального законодательства также требует корректировки. В связи с чем законопроектом предлагаются следующие поправки. По первому блоку - в Верховном суде предлагается создать судебную коллегию по административным делам. Существующая ныне специализированная судебная коллегия будет упразднена. В каждом областном суде также предусматривается создание судебной коллегии по административным делам», - сказал сенатор на пленарном заседании Сената.

По второму блоку уточняются требования к кандидатам на должность председателя Верховного суда и судьи Верховного суда.

«В соответствии с законопроектом требования о наличии стажа, прохождении стажировки, сдача квалифицированного экзамена, необходимость заключения пленарного заседания Верховного суда не распространяются на кандидатов на должность председателя Верховного суда, а также в случаях, когда кандидата на должность судьи Верховного суда вне конкурса выдвигает Президент РК. Необходимо отметить, что конкурс это только часть отбора», - отметил он.

По словам депутата, механизм избрания судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке по представлению Президента уже предусмотрен и действует с 21 февраля 2019 года в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей».

«Порядок избрания судьи Верховного суда, в том числе во внеконкурсном порядке, в соответствии со статьей 82 Конституции, требует обязательной рекомендации Высшего судебного совета. Это требование установлено в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей». Проектом закона исключаются не все квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, а только необходимость сдачи квалификационного экзамена и условия по стажу работы.

«При этом кандидат на должность председателя Верховного суда и судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке должен: преодолеть возрастной ценз; иметь необходимый уровень и профиль образования, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию; пройти медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи. Кандидаты, не являющиеся судьями, также проходят полиграфологическое исследование.

Отметим, что в двух чтениях депутаты одобрили законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы».

Проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы» вносятся поправки в два кодекса и один закон, и связаны они с пересмотром инстанций споров с участием инвестора.