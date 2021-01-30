Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект о легализации эвтаназии передан на подпись президенту Португалии. Если документ будет утвержден, эвтаназия станет доступна для граждан Португалии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Однопалатный парламент Португалии - Собрание республики - в пятницу, 29 января, одобрил законопроект, который разрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В поддержку этого документа проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались.

Документ передан на подпись к президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Ему предстоит решить в ближайшие недели, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.

Только для граждан Португалии и лиц с видом на жительство

Если закон примут, лицам старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в прекращении жизни, если они неизлечимо больны, «на протяжении длительного времени» страдают от «невыносимых» болей, а также если их ментальное состояние допускает принятие подобных решений.

Процедура эвтаназии будет доступна только для граждан Португалии, а также для лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, чтобы исключить наплыва подобных пациентов из других государств.

Критики законопроекта, в частности представители домов престарелых, сильно пострадавших от пандемии, уже направили письмо в парламент с обоснованием, что сейчас - неподходящее время для его принятия. По словам подписантов, многие в настоящий момент испытывают «большую тревогу, страх в таких вопросах, которые касаются жизни и смерти», в связи с чем следует отложить данное решение.

Если Марселу Ребелу де Соуза одобрит закон, то Португалия станет седьмой страной в мире и четвертой в Европе, где неизлечимо больным пациентам старше 18 лет будет позволено уйти из жизни с медицинской помощью, уточняет медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.

Напомним, на президентских выборах в Португалии уверенную победу одержал нынешний лидер Марселу Ребелу де Соуза. Его кандидатуру поддержали более 60% проголосовавших избирателей.