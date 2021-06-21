Парламент на совместном заседании палат принял отчет правительства и счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на совместном заседании палат под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина Парламент утвердил отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Наряду с бюджетным вопросом Парламент заслушал Послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан, с которым выступил Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами.

Напомнив о юбилейных датах – 30-летии Независимости Казахстана, которое отмечается в этом году, и 25-летии Конституции, которым был ознаменован 2020 год, Кайрат Мами акцентировал внимание на основных достижениях страны, а также комплексе мер, реализованных в различных сферах жизни казахстанского общества в целях соблюдения требований Основного Закона государства, укрепления основополагающих ценностей, развития национального законодательства.

Председатель Конституционного Совета также отметил, что созидательный потенциал Конституции должен быть подкреплен дополнительными системными, законодательными и иными мерами.

В связи с этим Кайрат Мами озвучил предложения Конституционного Совета, направленные, в частности, на расширение доступа граждан к конституционному контролю, выработку в нормотворческом процессе оптимальных процедур разрешения разногласий, укрепление конституционных гарантий прав участников уголовного процесса. Кроме того, необходим пересмотр некоторых требований и правил уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих внутренний распорядок в учреждениях уголовно-исполнительной системы и др.

Заслушав доклад, Парламент принял Послание Конституционного Совета к сведению.

На совместном заседании палат Парламента выступил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, который акцентировал внимание на работе Правительства в настоящее время, направленной на обеспечение социально- экономической стабильности в стране. При этом Премьер-Министр поблагодарил депутатский корпус за конструктивную совместную работу.

По словам Аскара Мамина, в непростых условиях реальный сектор стал основным фактором стабильности экономики Казахстана. Обрабатывающая отрасль показала рост на ровне 3,9%. Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности превысила долю горнодобывающей в ВВП. Динамичным ростом отличились фармацевтика, готовые металлические изделия, машиностроение. Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за прошлый год Казахстан улучшил свои позиции до 32 места среди 113 стран.

Премьер-Министр страны также акцентировал внимание, что в период пандемии было реализовано три пакета антикризисных мер общим объемом в 6,3 трлн. тенге. Кроме того, как отметил Аскар Мамин, благодаря совместной работе с депутатами оперативно был принят закон, направленный на восстановление экономического роста.

Отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2020 год депутатам Сената и Мажилиса представил министр финансов Ерулан Жамаубаев. С докладом на заседании также выступила председатель Счётного комитета Наталья Годунова.

По бюджетным отчётам на совместном заседании выступили депутаты Мажилиса и Сената Аманжан Жамалов и Ольга Перепечина.

Говоря о том, что решения Правительства в прошлом году принимались при чрезвычайном режиме, Аманжан Жамалов отметил, что не всегда достигались необходимые цели. При этом депутат Мажилиса подчеркнул, что «из фокуса внимания Счётного комитета в 2020 году выпали государственные программы в сфере образования и здравоохранения, на которые были потрачены триллионные бюджеты».

«В ходе обсуждения на рабочих группах депутатами были отмечены множество нарушений со стороны именно данных министерств. Поэтому в будущем с учётом внедрения национальных проектов, необходимо, чтобы под мониторинг Счётного комитета попадали все государственные органы, без исключения», - сказал Аманжан Жамалов.

В развитие темы прозвучали вопросы сенаторов О.Булавкиной, Д.Нуржигитовой, Ж.Нурторе, С.Карплюка, А.Нуралиева и мажилисменов Д.Нурманбетовой, М.Кулшар, А.Рау, С.Симонова, Е.Жанбыршина.

В частности, подняты темы реализации проекта «Серпін», обеспечения прозрачности внебюджетных фондов, устранения диспропорций в развитии регионов, совершенствования налогового администрирования и др.

Свое мнение в развёрнутых выступлениях выразили также сенаторы Д.Адильбеков, А.Бектаев, А.Альназарова, мажилисмены М.Кусаинов, А.Перуашев, А.Конуров.

Так, по мнению депутата Мажилиса Марата Кусаинова, Правительству необходимо обратить внимание на ряд системных проблем. В частности, отмечена необходимость генерирования дополнительных поступлений от несырьевого сектора экономики, улучшения качества планирования и оптимизация неэффективных расходов, а также усиление ответственности регионов за неэффективное использование средств, выделяемых из республиканского бюджета.

Руководитель парламентской фракции Народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Айкын Конуров поднял проблему трудоустройства и формирования трудовых отношений в целом.

«Почти 1 триллион тенге был выделен по Дорожной карте занятости.Но мы не наблюдаем качественных изменений на рынке труда. Это пока оперативный инструмент решения текущих проблем, временноготрудоустройства граждан, потому что 86% всех проектов Дорожной карты занятости связано, по сути, с текущим сезонными строительством и ремонтами. Поэтому отмечаем, что инфраструктура населенных пунктов в результате проводимых по Дорожной карте занятости работ практически не улучшается», - сказал Айкын Конуров.

По словам Айкына Конурова, парламентская фракция в Мажилисе ожидает от Правительства корректировки подходов и повышения эффективности государственных программ, национальных проектов.

А руководитель парламентской фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев обратил внимание на необходимость совершенствоваания бюджетного законодательства, его методологии и контроля исполнения.

«С одной стороны, нужно более ясное и полное видение бюджетных потоков, включая квазигоссектор и внебюджетные, но обязательные платежи; прослеживаемость каждого тенге и его влияния на социально-экономическое развитие страны и решение задач, волнующих общество. С другой – нужна чёткая персонализация ответственности за использование этих средств, исключающая возможность прикрытия различных манипуляций в этой сфере - бюрократическими процедурами», - считает Азат Перуашев.

По итогам рассмотрения Парламент утвердил отчёты Счётного комитета и Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год в следующих объемах: доходы – 11 928 461 794 тыс. тенге, затраты – 13 699 876 391 тыс. тенге.