Парламент Молдовы принял решение ввести ЧП на рынке природного газа на 60 дней

КИШИНЭУ. МОЛДПРЕС – КАЗИНФОРМ – Парламент Молдовы сегодня утвердил введение чрезвычайного положения на рынке природного газа на 60 дней. Решение было принято голосами 58 депутатов в ответ на обращение премьер-министра Натальи Гаврилица после того, как вчера, 19 января, Комиссия по чрезвычайным ситуациям обратилась к правительству с призывом инициировать процедуру введения чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.

Об этом сообщило управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Решение было утверждено с представлением доклада о необходимости объявления чрезвычайного положения, подготовленного Министерством инфраструктуры и регионального развития. Основной причиной оперативных действий правительства стало письмо «Газпрома» о прекращении поставок природного газа с 21 января 2022 года, если в срок не будет внесен 50-процентный аванс за потребление в январе.

«АО «Молдовагаз», мажоритарным акционером которого является тот же «Газпром», не удалось найти решения, чтобы полностью и вовремя оплатить потребление. К сожалению, «Газпром» вместо принятия мер, чтобы подконтрольное ему акционерное общество могло выполнять свои договорные обязательства перед потребителями и поставщиком, грозит оставить потребителей без газа», - заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

В период действия чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст распоряжения о реализации пакета мер.

На основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Министерство труда и социальной защиты произведет АО «Молдовагаз» оплату авансом компенсаций разницы в цене потребления природного газа, предоставленных бытовым потребителям согласно прогнозу, сделанному и представленному АО «Молдовагаз», на январь-март 2022 г., в размере около 469 млн леев. В то же время в отступление от положений Таможенного кодекса Республики Молдова разрешается отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость, причитающегося с «Молдовагаз» государству.

Все эти меры позволят полную оплату до конца 20 января 2022 г. АО «Молдовагаз» 50% стоимости законтрактованного объема природного газа на январь 2022 г. ПАО «Газпром», тем самым обеспечив поставку природного газа потребителям.