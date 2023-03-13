Парламент КНР завершил сессию принятием ряда документов

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва завершила в понедельник работу в Пекине принятием ряда документов. Церемония завершения работы высшего законодательного органа страны состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению агентства «Синьхуа», в последний день сессии делегаты ВСНП одобрили доклад о работе правительства, приняли доклад о выполнении плана экономического и социального развития в 2022 году и проект такого документа на текущий год, доклад об исполнении бюджетов центрального правительства и местных властей за 2022 год, а также центральный и местные бюджеты на 2023 год. Приняты резолюции по докладам Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

ВСНП также приняло поправку к закону о законодательном праве.

В ходе сессии ВСНП Си Цзиньпин переизбран на пост Председателя КНР на третий пятилетний срок.

Делегаты ВСНП утвердили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна и новый состав правительства страны.

С 5 по 13 марта в Пекине состоялась первая сессия ВСНП 14-го созыва.