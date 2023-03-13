Парламент КНР завершил сессию принятием ряда документов
По сообщению агентства «Синьхуа», в последний день сессии делегаты ВСНП одобрили доклад о работе правительства, приняли доклад о выполнении плана экономического и социального развития в 2022 году и проект такого документа на текущий год, доклад об исполнении бюджетов центрального правительства и местных властей за 2022 год, а также центральный и местные бюджеты на 2023 год. Приняты резолюции по докладам Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.
ВСНП также приняло поправку к закону о законодательном праве.
В ходе сессии ВСНП Си Цзиньпин переизбран на пост Председателя КНР на третий пятилетний срок.
Делегаты ВСНП утвердили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна и новый состав правительства страны.
С 5 по 13 марта в Пекине состоялась первая сессия ВСНП 14-го созыва.