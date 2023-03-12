Парламент КНР утвердил новый состав правительства страны

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва утвердили новый состав Госсовета КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Обновленный кадровый состав Госсовета представил на рассмотрение законодателей новый глава правительства Ли Цян.

Вице-премьерами Госсовета стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Членами Госсовета КНР стали глава минобороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, секретарь Госсовета У Чжэнлун, Шэн Ицинь и министр иностранных дел Цинь Ган.

Пост главы Народного банка Китая (Центробанк) сохранил И Ган. Портфель министра финансов остался у Лю Кунь.

Председателем Государственного комитета по развитию и реформам стал Чжэн Шаньцзе.

Помимо назначения нового министра обороны Ли Шанфу, силовой блок обновленного Госсовета остался без изменений: на свои прежние должности переутверждены министр общественной безопасности Ван Сяохун и министр государственной безопасности Чэнь Исинь. Пост министра гражданской администрации остался у Тан Дэнцзе.

В ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва также утверждены кандидатуры глав ведомств (министерского уровня) Госсовета КНР:

Хуай Цзиньпэн — министр образования,

Ван Чжиган — министр науки и технологий,

Цзинь Чжуанлун — министр промышленности и информатизации,

Пань Юэ — председатель Государственного комитета по делам национальностей,

Хэ Жун — министр юстиции,

Ван Сяопин — министр трудовых ресурсов и социального обеспечения,

Ван Гуанхуа — министр природных ресурсов,

Хуан Жуньцю — министр экологии и окружающей среды,

Ни Хун — министр жилья, городского и сельского строительства,

Ли Сяопэн — министр транспорта,

Ли Гоин — министр водного хозяйства,

Тан Жэньцзянь — министр сельского хозяйства и сельских дел,

Ван Вэньтао — министр коммерции,

Ху Хэпин — министр культуры и туризма,

Ма Сяовэй — председатель Государственного комитета по делам здравоохранения,

Пэй Цзиньцзя — министр по делам ветеранов,

Ван Сянси — министр по управлению чрезвычайными ситуациями,

Хоу Кай — главный ревизор Государственного контрольно-ревизионного управления.

Напомним, с 5 по 13 марта в Пекине проходит первая сессия ВСНП 14-го созыва.

Ранее делегаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили проект реформы Госсовета КНР и кандидатуру нового премьера Госсовета КНР - члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Цяна. Кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства предложил председатель КНР Си Цзиньпин, которого переизбрали на пост главы государства на третий срок.

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