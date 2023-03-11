Парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны, прим. ред.) одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР. Им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства предложил председатель КНР Си Цзиньпин, которого днем ранее переизбрали на пост главы государства на третий срок.

Ли Цян родился в 1959 году в восточной провинции Чжэцзян. В возрасте 24 лет вступил в Коммунистическую партию Китая. Окончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет, а также получил экономическое образование в Центральной партийной школе и Гонконгском политехническом университете.

С 2012 по 2016 год был губернатором провинции Чжэцзян, с 2016 по 2017 год - секретарь парткома восточной провинции Цзянсу. С 2017 по 2022 год - секретарь парткома Шанхая. В 2017 году стал членом Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. По итогам ХХ съезда Компартии в октябре прошлого года он вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

После закрытия текущей сессии ВСНП 13 марта премьер Госсовета КНР Ли Цян встретится с журналистами на традиционной пресс-конференции главы правительства.

На этих выходных делегаты ВСНП также утвердят кандидатуры вице-премьеров, членов Госсовета КНР, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая (Центробанк), генерального аудитора и начальника секретариата.

Напомним, первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась в Пекине 5 марта и завершится 13 марта. Ранее делегаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили проект реформы Госсовета КНР.

Фото: Noel Celis/Agence France-Presse/Getty images