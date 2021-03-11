Парламент Китая принял 14-й пятилетний план
Из 2896 присутствующих на церемонии закрытия четвертой сессии за принятие плана 14-й пятилетки (2021 -2025 гг.) и долгосрочных целей до 2035 года проголосовали 2873 делегатов. Против предложенного пятилетнего плана проголосовали 11 человек и 12 воздержались.
В этом документе прописаны основные направления и целевые показатели социально-экономического развития КНР на следующие пять лет. На период 14-го пятилетнего плана правительство Китая теперь будет устанавливать показатель планового роста ВВП на год вперед. В 2021 году правительство нацелено на рост ВВП на уровне 6%.
По итогам 2020 года экономика КНР выросла на 2,3%, что стало самым низким показателем за последние более чем 40 лет. При этом объем экономики Китая превысил 100 трлн юаней (более 15 трлн долл.).
Согласно заявлениям властей Китая, к концу 14-й пятилетки КНР станет страной с высоким уровнем дохода, а к 2035 году удвоит размер национальной экономики и ВВП на душу населения.
Напомним, что с 4 по 11 марта в Пекине проходила 4-я сессия ВСНП 13-го созыва.