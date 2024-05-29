Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, снимающий запрет на разработку урановых и ториевых месторождений

Депутатами Жогорку Кенешапринят в первом чтении законопроект, разрешающий поиск, разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызской Республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон КР «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике» от 14 декабря 2019 года № 139.

Принятие проекта закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду. В случае установления наличия таких технологий государственные органы будут вводить требования по их имплементации недропользователями.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора страны, отмена запрета позволит добывать крайне востребованные на мировом рынке полезные ископаемые на 83 месторождениях.

В феврале текущего года сообщалось о намерении кыргызских властей возобновить разведку и разработку урановых и ториевых месторождений.