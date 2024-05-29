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    14:55, 29 Май 2024 | GMT +6

    Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, снимающий запрет на разработку урановых и ториевых месторождений

    месторождения урана
    Фото: GeoMineral.ru

    Депутатами Жогорку Кенешапринят в первом чтении законопроект, разрешающий поиск, разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызской Республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон КР «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике» от 14 декабря 2019 года № 139.

    Принятие проекта закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду. В случае установления наличия таких технологий государственные органы будут вводить требования по их имплементации недропользователями.

    По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора страны, отмена запрета позволит добывать крайне востребованные на мировом рынке полезные ископаемые на 83 месторождениях.

    В феврале текущего года сообщалось о намерении кыргызских властей возобновить разведку и разработку урановых и ториевых месторождений.

    Теги:
    Закон и право Парламент Законопроекты Кыргызстан Месторождение Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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