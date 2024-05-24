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    21:00, 23 Май 2024 | GMT +6

    Парламент Кыргызстана одобрил во втором чтении законопроект о запрете рекламы магов и гадалок

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    Фото: freepik.com

    Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана приняли проект закона «О внесении изменения в Закон «О рекламе» во втором чтении. Законопроект позволит запретить рекламировать мошеннические услуги в информационном пространстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Документ разработан в целях исключения манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг по каким-либо окультическим, магическим и другими не достоверными способами, предлагающие решение тех или иных задач для извлечения собственной выгоды.

    Как отметил один из инициаторов проекта закона депутат Марлен Маматалиев, внесенные дополнения позволят четко разграничивать понятия о предоставлении вышеуказанных услуг, а именно вводится запрет в информационном пространстве рекламировать мошеннические действия со стороны недобросовестных граждан.

    Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу пояснил депутатам, что подзаконным актом будет определен перечень услуг, подпадающих под ограничения. В первую очередь запрет коснется рекламы черной магии, услуг ясновидящих и астрологов.

    Теги:
    Законопроекты Кыргызстан Общество Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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