Парламент Кыргызстана одобрил во втором чтении законопроект о запрете рекламы магов и гадалок

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана приняли проект закона «О внесении изменения в Закон «О рекламе» во втором чтении. Законопроект позволит запретить рекламировать мошеннические услуги в информационном пространстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в целях исключения манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг по каким-либо окультическим, магическим и другими не достоверными способами, предлагающие решение тех или иных задач для извлечения собственной выгоды.

Как отметил один из инициаторов проекта закона депутат Марлен Маматалиев, внесенные дополнения позволят четко разграничивать понятия о предоставлении вышеуказанных услуг, а именно вводится запрет в информационном пространстве рекламировать мошеннические действия со стороны недобросовестных граждан.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу пояснил депутатам, что подзаконным актом будет определен перечень услуг, подпадающих под ограничения. В первую очередь запрет коснется рекламы черной магии, услуг ясновидящих и астрологов.