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вчера 19:44
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вчера 17:06
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вчера 16:46
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Парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Иракский парламент призвал правительство вывести из страны войска США и вооруженные силы других иностранных государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
«Иракское правительство должно приложить усилия для прекращения присутствия любых иностранных войск на иракской земле и запретить им использовать свою землю, воздушное пространство или воду по любой причине», - говорится в документе, принятом в воскресенье.
Парламентские резолюции, в отличие от законов, не являются обязательными для правительства. Однако ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди призывал депутатов как можно скорее завершить присутствие иностранных войск.
Голосование в парламенте состоялось после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко усилило напряженность в регионе.
Фото: © EPA-EFE/STR
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