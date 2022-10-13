Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Парламент Ирака избрал Абдель Латифа Рашида новым президентом страны
13 Октября 2022, 21:42

Парламент Ирака избрал Абдель Латифа Рашида новым президентом страны

КАИР. ТАСС – Совет представителей (парламент) Ирака избрал в четверг Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Об этом сообщил иракский телеканал «Рудау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Во втором туре тайного голосования он набрал больше голосов, чем его оппонент Бархам Салех, до последнего момента – действующий президент Ирака.

Не дождавшись окончательных результатов голосования Салех покинул здание парламента.


Фото: timesofisrael.com

Новости по теме
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Жертвами шторма «Налджи» в Филиппинах стали 152 человека
Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив