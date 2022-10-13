13 Октября 2022, 21:42

Парламент Ирака избрал Абдель Латифа Рашида новым президентом страны

КАИР. ТАСС – Совет представителей (парламент) Ирака избрал в четверг Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Об этом сообщил иракский телеканал «Рудау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Во втором туре тайного голосования он набрал больше голосов, чем его оппонент Бархам Салех, до последнего момента – действующий президент Ирака.

Не дождавшись окончательных результатов голосования Салех покинул здание парламента.

Фото: timesofisrael.com