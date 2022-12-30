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Парламент Грузии оштрафовал депутатов за прогулы на 80 тысяч лари

30 Декабря 2022, 02:36
Парламент Грузии оштрафовал депутатов за прогулы на 80 тысяч лари

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Новости-Грузия – КАЗИНФОРМ – Депутатам парламента Грузии за год вычли из зарплат 80 тысяч лари за прогулы, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

По его словам, большая часть – 60 тысяч лари, пришлись на оппозицию, депутаты которой чаще всего пропускали заседания без уважительной причины.

Папуашвили сказал, что удержанные суммы парламент потратит на благотворительность.

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