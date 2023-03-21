АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Парламент Франции не принял межпартийный вотум недоверия правительству. За это заявление проголосовали 278 депутатов, для его принятия нужно было 287 голосов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

С прошлого года во Франции проходят массовые протесты против изменений пенсионного возраста. Несмотря на самые продолжительные возмущения общественности, пенсионная реформа была все же принята 16 марта текущего года.

Представители разных фракций поддержали вопрос о смещении правительства после решения премьер-министра Элизабет Борн воспользоваться положением Конституции, позволяющим в экстренном порядке принять закон в обход парламента. Таким образом она положила конец дебатам о пенсионной реформе и лишила оппонентов возможности воспрепятствовать принятию спорной инициативы парламентскими методами.

По ее словам, в соответствии со статьей 49.3 конституции правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект, который увеличит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Как пишет Euronews, на рассмотрении Национальной ассамблеи находится еще один вотум недоверия, на этот раз предложенный правым «Национальным собранием». Если и это заявление будет отклонено, это означает, что пенсионная реформа не может быть остановлена на этом уровне.

Партии левого толка пытаются помешать реформе другими методами. Спикер Национальной ассамблеи сообщил в понедельник, что направил на рассмотрение Конституционного совета заявление коммунистов об организации референдума по вопросу о пенсионном законодательства. Для проведения плебисцита необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 1/5 депутатов и сенаторов, а также почти 5 млн избирателей.

Фото: Thibault Camus/AP