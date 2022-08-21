РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 20 Август 2022 | GMT +6

    Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

    None
    None
    ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - Вотум недоверия правительству Дритана Абазовича вынес Парламент Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) во главе с президентом Мило Джукановичем.

    Депутаты обвиняли Абазовича в том, что его команда не выполнила обязательств по европейской интеграции Черногории.

    Политическая напряженность в стране росла в течение нескольких недель после того, как кабинет министров подписал новое соглашение с Сербской православной церковью, против которого выступали в ДПС.


    Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

    Теги:
    Черногория Мировые новости
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!