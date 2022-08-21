20:47, 20 Август 2022 | GMT +6
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - Вотум недоверия правительству Дритана Абазовича вынес Парламент Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) во главе с президентом Мило Джукановичем.
Депутаты обвиняли Абазовича в том, что его команда не выполнила обязательств по европейской интеграции Черногории.
Политическая напряженность в стране росла в течение нескольких недель после того, как кабинет министров подписал новое соглашение с Сербской православной церковью, против которого выступали в ДПС.
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий