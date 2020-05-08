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Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2020, 14:51
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».

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