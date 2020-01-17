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Парламент Бельгии отказался вывести ядерное оружие США из страны

17 Января 2020 15:45
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Парламент Бельгии отказался вывести ядерное оружие США из страны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутаты парламента Бельгии в четверг отклонили резолюцию с просьбой о выводе американского ядерного оружия, размещенного в стране, и присоединении к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

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Резолюцию поддержали 66 депутатов, тогда как 74 отклонили документ. Среди тех, кто высказался за резолюцию, были социалисты, зеленые, центристы (cdH), Рабочая партия (PVDA) и франкоязычная партия DéFI.

Против голосовали националистическая партия N-VA, фламандские христианские демократы (CD&V), ультраправый «Фламандский интерес» и либералы Фландрии.

Незадолго до рождественских каникул парламентский комитет по иностранным делам одобрил предложение о выводе ядерного оружия с территории Бельгии и присоединении страны к Договору ООН о запрещении ядерного оружия.

В проекте резолюции содержался призыв к бельгийскому правительству «как можно скорее разработать дорожную карту, направленную на вывод ядерного оружия с территории Бельгии».

Отмечается, что долгое время, в отличие от других стран, в Бельгии не было никаких публичных дебатов о наличии ядерного оружия на бельгийской территории.

Проект доклада, опубликованный в июле прошлого года Парламентской ассамблеей НАТО, подтвердил, что Бельгия является одной из нескольких европейских стран, хранящих ядерное оружие США в рамках соглашений НАТО. Оружие размещено на авиабазе Кляйне Брогель на севере страны.

«В контексте НАТО Соединенные Штаты размещают в Европе около 150 ядерных боезарядов, в частности, атомные бомбы B61, которые могут нести как самолеты США, так и их союзников. Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Кляйне Брогель в Бельгии, Бушель в Германии, Авиано и Гади-Туре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции», - приводится часть доклада НАТО.

По словам представителя НАТО, ядерный потенциал необходим для «поддержания мира и предотвращения агрессии» извне. «Цель НАТО - мир без ядерного оружия, но до тех пор, пока оно существует, НАТО останется альянсом с ядерным оружием», - добавил он.

Бельгия до сих пор не поддержала Договор ООН о запрещении ядерного оружия 2017 года, который является первым за последние более чем 20 лет юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного разоружения.

Однако резолюция, за которую голосовали в четверг, должна была изменить положение вещей. Опрос общественного мнения, проведенный YouGov в апреле прошлого года, показал, что 64% бельгийцев считают, что правительство Бельгии должно подписать договор, и только 17% против подписания.


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Ключевые слова: Бельгия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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