Парламент Азербайджана возглавила женщина

БАКУ. АЗЕРТАДЖ – TREND - КАЗИНФОРМ – На состоявшемся сегодня первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва на пост председателя Милли Меджлиса была избрана Сахиба Гафарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кандидатура Сахибы Гафаровой была выдвинута от партии «Ени Азербайджан». Со 116 голосами «за» она была избрана председателем Милли Меджлиса.

Как пишет Trend, Сахиба Гафарова родилась в 1955 году. С отличием окончила Педагогический институт русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова и Азербайджанский университет языков (по английской филологии).

С 1981 года и по настоящее время работает в Бакинском славянском университете. В 2000-2004 годах была деканом факультета западноевропейских языков и завкафедрой английской филологии Западного университета, проректором по международным отношениям Бакинского славянского университета.

Сахиба Гафарова - специалист по теории литературы, современной русской и американской литературе, автор более 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий. Занимается исследованиями гендерных проблем в филологии. Доктор филологических наук, профессор.