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Парламент Азербайджана утвердил штрафы за отсутствие медицинских масок

2 Июня 2020 15:01
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Парламент Азербайджана утвердил штрафы за отсутствие медицинских масок

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждались штрафы за неношение медицинских масок во время пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

В связи с этим на обсуждение в третьем чтении была вынесена поправка в Кодекс об административных проступках.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.


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Ключевые слова: Азербайджан, Коронавирус,
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